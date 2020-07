Al bar di Porto Empedocle : "Non siamo razzisti ma basta sbarchi, brutta immagine città" (Di lunedì 6 luglio 2020) Porto Empedocle (Agrigento), 6 lug. (Adnkronos) - "Qui al bar del Porto siamo in prima linea, anche se i migranti non arrivano direttamente qui, però vengono spesso i rappresentanti delle forze dell'ordine che hanno avuto contatti con i migranti a bordo. Che ne possiamo sapere se tra loro ci sono anche persone infette? Abbiamo paura". A parlare con l'Adnkronos è Carmelo Marino, un dipendente del bar del Porto di Porto Empedocle, che sta alla cassa. Anche questa mattina Marino è seduto dietro il bancone, coperto da una lastra di plexiglas, ma la paura c'è sempre. "Non siamo razzisti, però non possono fare sbarcare tutti i migranti solo a Porto Empedocle. E' giusto aiutare queste persone in difficoltà, ma perché solo Porto Empedocle?", dice il dipendente del bar. "E' una brutta immagine per la città - dice - qui siamo Covid free ma ... Leggi su iltempo

