Aic, Calcagno: “Anticipo orari inizio partite? Le tv ci diano una mano” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Partiamo dal presupposto che non ci sarà nessuna levata di scudi. Non stiamo trattando ma solo ragionando insieme. Mi pare che i calciatori in questa situazione stiano dimostrando grande disponibilità: stiamo cercando tutti di fare un po’ di strada insieme in una situazione eccezionale e ora spero che anche le televisioni ci diano un mano per far lavorare meglio tutti, visto che l’orario della sera penso dia fastidio”. Questo il commento del presidente ad interim dell’Assocalciatori, Umberto Calcagno, in relazione alla possibilità che Lega, Aic e televisioni possano trovare un accordo per anticipare gli orari di inizio delle partite in modo tale da evitare l’orario delle 21.45 che è ritenuto scomodo. Il numero uno dell’Aic dopo le dimissioni di Damiano Tommasi spiega come siano i broadcaster a dover fare un passo ... Leggi su sportface

