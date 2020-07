Addio a Ennio Morricone, la gaffe di De Magistris (Di lunedì 6 luglio 2020) Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris dedica un messaggio a Ennio Morricone, morto questa mattina a 93 anni: il tweet però contiene una gaffe che non passa inosservata La morte di Ennio Morricone ha lasciato un vuoto incolmabile nella cultura italiana. Il compositore ha deliziato tutti con le sue musiche e in tanti oggi hanno voluto rendergli omaggio. Tra questi anche il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha voluto ricordare il musicista con un tweet, cadendo però in una gaffe che non è passata inosservata. La frase infelice che è stata presa di mira dagli utenti è: “Un musicista unico, compositore di brani immemorabili, un genio, uomo di profonda sensibilità”. Quell”immemorabili’ al posto di ‘memorabili’ è un errore sottolineato con commenti tra l’ironia e la critica: “Tweet ... Leggi su bloglive

