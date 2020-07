239 scienziati all’Oms: il coronavirus si diffonde anche con l’aerosol (Di lunedì 6 luglio 2020) (foto: Thomas Tolstrup via Getty Images)Torna alla ribalta l’ipotesi che il contagio del nuovo coronavirus possa avvenire in maniera importante anche attraverso l’aria o meglio l’aerosol di particelle piccolissime sospese nell’aria, soprattutto in ambienti chiusi ed affollati. Su questo tema, come racconta il New York Times, 239 scienziati da tutto il mondo hanno inviato una una lettera aperta all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che contano di pubblicare al più presto su una rivista scientifica. La richiesta è di rivedere la sua posizione su questa via di contagio, detta airborne. Finora, infatti, l’Oms ha ribadito e continua a ripetere che la trasmissione del virus avviene principalmente da persona a persona, attraverso le ormai note droplet, goccioline di saliva relativamente grandi emesse quando si parla o ... Leggi su wired

HuffPostItalia : La lettera di 239 scienziati all'Oms: 'Ci sono prove che il virus si trasmette tramite l’aria. Rivede le linee guid… - Open_gol : Le particelle virali che rimangono nell’aria sono infettive? È uno dei temi più dibattuti nel mondo scientifico da… - repubblica : Lettera di 239 scienziati all'Oms: 'Covid viaggia nell'aria più di quanto si pensava' [aggiornamento delle 11:38] - ILOVEPACALCIO : Lettera di 239 scienziati all'Oms: 'Covid viaggia nell'aria più di quanto si pensava' - Ilovepalermocalcio - PaoloMorosetti : Notizia molto molto importante. La lettera di 239 scienziati all'Oms: 'Ci sono prove che il virus si trasmette tram… -