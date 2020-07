Traffico Roma del 05-07-2020 ore 19:30 (Di domenica 5 luglio 2020) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati all’ascolto code per Traffico intenso sulla via Aurelia 3 Aranova e Castel di Guido in direzione di Roma in III il Traffico sulla litoranea rallentamenti tra Lido di Ostia e Torvaianica nelle due direzioni coda per Traffico sulla carreggiata esterna dal raccordo tra Pontina e Laurentina incolonnamenti anche sulla via Pontina tra Castel Romano e di Decima Verso il raccordo code a tratti nella stessa direzione sulla Cristoforo Colombo tra Castel Fusano e via di Malafede chiusa lo ricordiamo a Centocelle via dei Gelsi tra Viale Togliatti via Ernesto Mauri per una perdita d’acqua dalla carreggiata con conseguente dissesto del manto stradale per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara con questo per oggi è tutto Grazie per l’attenzione un buon proseguimento ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppi… - LegaSalvini : ROMA, IMMIGRATO SPACCA TUTTO E BLOCCA IL TRAFFICO - CCISS_Ministero : A12 Roma-Civitavecchia fine traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Cerveteri-Ladispoli (Km 27,9) e… - VerderameRenato : RT @virginiaraggi: Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppio di… - albebu1955 : RT @virginiaraggi: Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppio di… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 05-07-2020 ore 18:30 RomaDailyNews Roma, incroci killer e investimenti: semafori smart in 41 strade e strisce pedonali luminose

STRISCE LUMINOSE In qualche caso, inoltre, arrivano le strisce pedonali luminose proprio per cercare di far attraversare la strada in tutta sicurezza facendo in modo che gli automobilisti possano pigi ...

Persona investita sui binari a Maccarese, traffico ferroviario sospeso

Fiumicino – Traffico ferroviario sospeso sulla linea Roma-Pisa oggi 5 luglio 2020 dalle ore 17.20 per l’investimento di una persona tra Maccarese-Fregene e Torrimpietra-Palidoro. Lo comunica in una b ...

STRISCE LUMINOSE In qualche caso, inoltre, arrivano le strisce pedonali luminose proprio per cercare di far attraversare la strada in tutta sicurezza facendo in modo che gli automobilisti possano pigi ...Fiumicino – Traffico ferroviario sospeso sulla linea Roma-Pisa oggi 5 luglio 2020 dalle ore 17.20 per l’investimento di una persona tra Maccarese-Fregene e Torrimpietra-Palidoro. Lo comunica in una b ...