**Sanità: morto Carlo Flamigni, tra i padri della fecondazione assistita** (Di domenica 5 luglio 2020) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - E' morto Carlo Flamigni all'età di 87 anni. Tra i padri della fecondazione assistita, che è stato membro del Comitato nazionale di Bioetica. Viveva a Forlì nella sua casa di famiglia. Nell'ambito medico, tra il 1975 e il 1994 è stato direttore del servizio di Fisiopatologia della riproduzione per divenire poi direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università degli Studi di Bologna, incarico ricoperto fino al 2001.

