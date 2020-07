Pagelle Inter-Bologna 1-2: voti, tabellino e ammonizioni Serie A 2019/2020 (Di domenica 5 luglio 2020) Il tabellino di Inter-Bologna 1-2, gara valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Nel primo tempo Romelu Lukaku sblocca la gara. Ripresa piena di episodi con il rosso a Soriano per proteste, a cui segue il rigore sbagliato da Lautaro Martinez. Il pareggio ospite è firmato da Musa Juwara, mentre all’80’ arriva il sorpasso di Barrow. IL tabellino Inter (3-4-1-2): Handanovic 6; D’Ambrosio 5.5, De Vrij 5, Bastoni 5; Candreva 5.5, Gagliardini 5.5 (43′ st Vecino sv), Brozovic 5.5 (43′ st Borja Valero sv), Young 6.5 (40′ st Biraghi sv); Eriksen 5 (30′ st Sanchez 6); Lautaro Martinez 5 (40′ st Esposito sv), Lukaku 6.5.In panchina: Padelli, Berni, Ranocchia, Godin, Asamoah, Pirola, Agoume.Allenatore: Conte 5.5. Bologna (4-3-3): Skorupski 6; Tomiyasu 5.5 (20 st’ Bani 6), Danilo 6, Denswil 5.5, Dijks 5; ... Leggi su sportface

