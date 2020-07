Nina Moric svela retroscena sul matrimonio con Corona: “Diverso da come appare” (Di domenica 5 luglio 2020) Fabrizio Corona è più basso di Nina Moric? La showgirl racconta che l’ex manager dei paparazzi per non sfigurare al suo fianco era solito indossare dei rialzi nelle scarpe. In diverse Instagram Stories in cui Nina appare insieme al figlio Carlos, la bella Moric confessa alcuni retroscena inediti sul matrimonio con Fabrizio Corona. In particolare … L'articolo Nina Moric svela retroscena sul matrimonio con Corona: “Diverso da come appare” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

