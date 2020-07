Napoli Roma 0-0 LIVE: Milik di testa, traversa! (Di domenica 5 luglio 2020) Allo Stadio San Paolo, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Paolo”, Napoli e Roma si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Roma 0-0 MOVIOLA 32′ Traversa Milik – Cross forte e teso di Mario Rui, stacco perfetto di Milik che batte Pau Lopez ma colpisce la traversa. Sulla respinta Callejon non riesce a ribadire in rete a porta vuota. 30′ Sostituzione Roma – Smalling costretto a uscire dal campo per un problema fisico, al suo posto Fazio. 23′ Tiro Pellegrini – Il centrocampista della Roma si invola verso la porta, calcia da fuori a botta sicura ma il tiro esce di un soffio per una deviazione di Manolas. 14′ Tiro Zielinski – Lancia perfetto di ... Leggi su calcionews24

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - OfficialASRoma : ?? @EdDzeko è l'unico giallorosso ad aver segnato 2 doppiette contro il Napoli, entrambe arrivate al San Paolo Altr… - sscnapoli : ?? #NapoliRoma cambia l’arbitro: Rocchi sostituisce Di Bello ?? - stefarussnaples : #NapoliRoma Marchegiani:' la Roma sta mettendo in difficoltà il Napoli!'. Dopo un nano-secondo arriva la traversa di #Milik. - frin86 : RT @Talashnikov: NonEvoluto che accusa il Milan di non aver dato continuità a Fassone e Mirabelli. 1 Minuto secco di Live. Spengo Napoli… -