Montagna, numerosi interventi del Soccorso Alpino Valdostano: grave un motociclista (Di domenica 5 luglio 2020) numerosi gli interventi di Soccorso in elicottero da parte del Soccorso Alpino Valdostano, nel fine settimana, per diverse tipologie di incidente. Nella giornata di sabato un alpinista è stato Soccorso sulla Punta Patri versante sud (Cogne) a quota 3400, un escursionista è stato Soccorso al Passo Alto (La Salle) per scivolata su nevaio e un altro a Prarayer per un infortunio sul sentiero. interventi, inoltre, per una donna caduta da cavallo nei pressi del Lago Fallère, per due ciclisti in mountain bike a Pila e a Cervinia e, a Vedun, per un malore e per il recupero di alpinisti illesi ma in difficoltà sulla parete Nord del Gran Paradiso. Oggi sono state sette le missioni in elicottero: tre per il Soccorso ad alpinisti con traumi lievi al Mont Maudit, Cresta Kuffner, sulla via Normale del Monte Emilius e sul Polluce; c’è stato poi il ... Leggi su meteoweb.eu

SimonettaP62 : RT @MassimoSertori_: ?????????Riaprono anche gli #impianti di risalita ad alta quota! Numerosi #turisti quest’estate potranno raggiungere i p… - andrea61990928 : RT @MassimoSertori_: ?????????Riaprono anche gli #impianti di risalita ad alta quota! Numerosi #turisti quest’estate potranno raggiungere i p… - Simozinza : RT @MassimoSertori_: ?????????Riaprono anche gli #impianti di risalita ad alta quota! Numerosi #turisti quest’estate potranno raggiungere i p… - PonytaEle : RT @MassimoSertori_: ?????????Riaprono anche gli #impianti di risalita ad alta quota! Numerosi #turisti quest’estate potranno raggiungere i p… - MassimoSertori_ : ?????????Riaprono anche gli #impianti di risalita ad alta quota! Numerosi #turisti quest’estate potranno raggiungere… -

Ultime Notizie dalla rete : Montagna numerosi Montagna, numerosi interventi del Soccorso Alpino Valdostano: grave un motociclista Meteo Web Dal Nord Ovest – Tanti incidenti in montagna, sono 16 le missioni in elicottero

Numerosi gli interventi di soccorso in elicottero nel fine settimana per diverse tipologie di incidente. Nella giornata di sabato 9 le missioni: un alpinista soccorso sulla Punta Patri versante sud (C ...

Incendi nel Palermitano tra Misilmeri e Belmonte, indagini in corso

Un incendio è divampato a Montagna Grande, frazione del Comune di Misilmeri (Palermo) sulle pendici del massiccio omonimo. Il rogo è scoppiato in alcuni terreni privati limitrofi al demanio forestale, ...

Numerosi gli interventi di soccorso in elicottero nel fine settimana per diverse tipologie di incidente. Nella giornata di sabato 9 le missioni: un alpinista soccorso sulla Punta Patri versante sud (C ...Un incendio è divampato a Montagna Grande, frazione del Comune di Misilmeri (Palermo) sulle pendici del massiccio omonimo. Il rogo è scoppiato in alcuni terreni privati limitrofi al demanio forestale, ...