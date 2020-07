Modugno: "L'obiettivo del Napoli è il Barça, ora bisogna trovare motivazioni" (Di domenica 5 luglio 2020) Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' necessario subito a ricominciare a fare bene, è l'unico modo per arrivare al meglio alla prossima partita ... Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Modugno obiettivo

Maria Luisa Saponara

PUGLIA – È stata una visita particolarmente gradita per il comitato regionale FCI Puglia che ha accolto il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco in questo fine settimana in ...Margherita distribuzione e Fisascat hanno trovato l’accordo sulla cassa integrazione in deroga cigd per 1.476 addetti e sulla gestione delle candidature per la fuoriuscita volontaria ed incentivata de ...