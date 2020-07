Liguria, nuove code per cantieri di Autostrade. Vertice Mit-Aspi: confermata fine lavori critici il 10 luglio. “Accelerare future ispezioni gallerie” (Di domenica 5 luglio 2020) Non c’è ancora tregua per la viabilità in Liguria: il rientro anticipato dalle spiagge della costa verso la Lombardia e il Piemonte, per evitare gli ingorghi serali, sta già creando i primi disagi, con diversi chilometri di coda su A7, A10 e A26. La ragione continuano a essere i cantieri di Autostrade, oggetto di un nuovo Vertice tra il ministero dei Trasporti e il concessionario. Per quanto riguarda la fine dei lavori critici e il ritorno almeno alle due corsie su tutta la rete regionale, è stata confermata la scadenza del 10 luglio. Dopo però dovranno continuare le verifiche sulle altre gallerie: il ministero ha chiesto ad Aspi di “accelerare le ispezioni, anche mettendo a disposizione personale e soluzioni tecnologiche più veloci“. La situazione sulle strade liguri – In A7 si registrano due chilometri di coda tra ... Leggi su ilfattoquotidiano

LuceverdeRadio : ??#Lavori #autostrade tra #Liguria e #Piemonte ?? ? termine ispezioni previsto per il #10luglio ? Anas sospenderà… - CCIAARIVLIG : RT @terremoscatello: La zucca trombetta fu probabilmente introdotta in Liguria dai marinai che portavano dai loro viaggi frutta, ortaggi e… - sulsitodisimone : RT @LuceverdeRadio: ??#Lavori #autostrade tra #Liguria e #Piemonte ??? termine ispezioni previsto per il #10luglio ? Anas sospenderà i ca… - LuceverdeRadio : ??#Lavori #autostrade tra #Liguria e #Piemonte ??? termine ispezioni previsto per il #10luglio ? Anas sospenderà… - StaserasolounTG : RT @Babboleo_News: I pedaggi autostradali saranno gratis nell’area metropolitana di Genova anche per chi arriva da altre zone della Liguria… -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria nuove Coronavirus: 4 nuovi contagi, nessuna nuova vittima Agenzia ANSA Liguria, nuove code per cantieri di Autostrade. Vertice Mit-Aspi: confermata scadenza lavori il 10 luglio. “Accelerare future ispezioni gallerie”

