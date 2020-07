Il finale de Le Ragazze del Centralino è una bomba emotiva che si fa perdonare gli eccessi di superficialità (Di domenica 5 luglio 2020) Le Ragazze del Centralino hanno lasciato il pubblico con un addio brutale, irrimediabile ed emotivamente esplosivo. Un finale che ha reso onore alla saga delle centraliniste di Madrid - pasionarie, idealiste, femministe - alle prese con drammi personali e rivendicazioni sociali a cavallo tra gli anni Venti e Trenta. Nonostante la deriva verso il genere soap opera abbia nettamente fatto perdere qualità e stile alla serie tra la terza e la quarta stagione, gli ultimi episodi della quinta (o meglio la sesta parte, come la indica la piattaforma), hanno mostrato molti difetti ma una pregevole conclusione. Con gli ultimi cinque episodi arrivati su Netflix il 3 luglio, è terminata la prima produzione originale spagnola della piattaforma, che ha aperto la strada a tanti altri format in lingua capaci di attirare un pubblico globale. Proprio come le sue protagoniste decisamente ... Leggi su optimagazine

almosthemoon : non so se lo supererò mai il finale di le ragazze del centralino - captvinbonny : RT @margioy: Finale sofferto è dire poco, ma è stato in linea con il senso della serie. Cinque delle tante donne che hanno lottato per la p… - LunaDDM : RT @margioy: Finale sofferto è dire poco, ma è stato in linea con il senso della serie. Cinque delle tante donne che hanno lottato per la p… - LunaDDM : RT @lagerthasivar: so che probabilmente è un finale 'giusto' ma ciò non toglie che io abbia il cuore in mille pezzi, le ragazze meritavano… - guancjale : RT @margioy: Finale sofferto è dire poco, ma è stato in linea con il senso della serie. Cinque delle tante donne che hanno lottato per la p… -

Prato, 5 luglio 2020 -Termina 2-2 l'esordio delle campionesse italiane del Tc Prato contro Bal Lumezzane nella prima giornata del Girone 2 della serie A1 femminile. Senza Cristina Kucova che non è pot ...

Montagna pistoiese, progetti e sogni di cinque ragazze dopo una maturità da 100

Le cinque 18enni hanno superato con il massimo dei voti l’esame finale. Economia e medicina in testa alle scelte per il futuro, ma c’è chi pensa allo sci SAN MARCELLO PISTOIESE. Ognuna di loro ha la p ...

