Barilla, Francesco Giliotti a guida della comunicazione e delle relazioni esterne (Di domenica 5 luglio 2020) Francesco Giliotti è il nuovo chief communication & external relations officer di Barilla, con decorrenza dal 3 luglio. Già vicepresidente legal, corporate affairs e compliance, Francesco Giliotti mantiene anche la responsabilità del comitato di crisi, attività sviluppata in stretta collaborazione con il predecessore Luca Virginio, recentemente scomparso. Il 42enne parmense lavora per il colosso italiano del food dal 2007 e ha ricoperto incarichi in varie aree: group legal and corporate affairs, legale e societario, compliance e dal 2016 è il coordinatore del comitato di crisi di Gruppo. Nel 2018 è stato nominato group data privacy officer. Leggi anche: 1. Lo scienziato che aveva predetto il Covid avverte: “Una pandemia più letale del Coronavirus arriverà nei prossimi 5 anni” / ... Leggi su tpi

SpotandWeb : Nuova notizia: Francesco Giliotti Chief Communication & External Relations Officer del Gruppo Barilla - aleboyunited : @giorgiodean @roma_barilla @AsrobeRoberto A me sembra evidente che l’insulto è partito da una sedicente speaker, ch… - LameziaInforma : Francesco Barilla nuovo responsabile tecnico del Basketball Lamezia - Blondetrotter1 : Barilla, Francesco Giliotti nuovo direttore della Comunicazione e delle relazioni esterne - GigiPadovani : RT @EdTroiano: Francesco Giliotti è il nuovo direttore della Comunicazione e delle relazioni esterne del Gruppo Barilla A partire da oggi #… -

Ultime Notizie dalla rete : Barilla Francesco Francesco Barilla nuovo responsabile tecnico del Basketball Lamezia Lamezia Informa Barilla, Francesco Giliotti nuovo direttore della Comunicazione e delle relazioni esterne

Francesco Giliotti è il nuovo direttore della Comunicazione e delle relazioni esterne del Gruppo Barilla. Giliotti, già vice president Legal, corporate affairs e compliance, manterrà la responsabilità ...

Barilla, Giliotti nuovo Chief Communication & External Relations Officer

PARMA (ITALPRESS) - Francesco Giliotti e' il nuovo Chief Communication & External Relations Officer per il Gruppo Barilla. Barilla fa quindi una scelta interna per ricoprire la posizione di Direttore ...

Francesco Giliotti è il nuovo direttore della Comunicazione e delle relazioni esterne del Gruppo Barilla. Giliotti, già vice president Legal, corporate affairs e compliance, manterrà la responsabilità ...PARMA (ITALPRESS) - Francesco Giliotti e' il nuovo Chief Communication & External Relations Officer per il Gruppo Barilla. Barilla fa quindi una scelta interna per ricoprire la posizione di Direttore ...