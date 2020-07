Ascolti TV | Sabato 4 luglio 2020. Le repliche di D’Alessio-Incontrada chiudono al 12.7%, Ciao Darwin 16.2% (Di domenica 5 luglio 2020) Ciao Darwin 7 - Luca Laurenti, Paolo Bonolis e Terrance Miguel Hay Su Rai1 20 Anni che siamo Italiani ha conquistato 2.074.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 7 – La Resurrezione ha raccolto davanti al video 2.326.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Rai2 Lo Specchio della Vendetta è stato seguito da .000 spettatori (%). Su Italia 1 Alla Ricerca dell’Isola di Nim ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Audace colpo dei Soliti Ignoti ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Una Vita totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Philadelphia ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Quattro Matrimoni e un Funerale ha raccolto .000 spettatori con l’%. Su Nove Behind Enemy Lines ha raccolto .000 spettatori e l’% di share. Access Prime Time Su Rai 1 ... Leggi su davidemaggio

"L’impressionante numero di ascoltatori della musica di Rete Toscana Classica durante le dure settimane di isolamento per la pandemia ha confermato quanto il nostro servizio sia stato di conforto per ...“Ciao Darwin in replica da evitare, non sarebbe meglio un film?”. Alessandro Cecchi Paone risponde così alla domanda di un lettore. Canale 5 continua a trasmettere le repliche di Ciao Darwin di sabato ...