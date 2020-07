Ammonito Demme: era diffidato, salterà la partita col Genoa (Di domenica 5 luglio 2020) Diego Demme non sarà a disposizione di Gennaro Gattuso per la prossima partita di campionato, contro il Genoa. Il centrocampista è uno dei cinque diffidati del Napoli ed è stato Ammonito al 7′. Gli altri diffidati sono Koulibaly, Mertens, Milik e Zielinski. Di questi soltanto il belga non è in campo. L'articolo Ammonito Demme: era diffidato, salterà la partita col Genoa ilNapolista. Leggi su ilnapolista

