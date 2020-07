Zaia: «Il manager veneto segnalato alla procura. Morto il serbo che l’ha infettato» Il dirigente e i 38 di febbre: “Non mi ricovero” (Di sabato 4 luglio 2020) «Speriamo di no, ma ci dicono questo», ha spiegato il governatore del veneto, facendo il punto della situazione. «Nonostante qualcuno abbia buttato benzina sul fuoco, il veneto è Covid free» Leggi su corriere

repubblica : Il manager nei Balcani, il funerale e il compleanno: ecco il focolaio covid che fa infuriare Zaia [di ENRICO FERRO]… - stebellentani : A margine: a fronte di queste dichiarazioni (che sono la vera notizia) - zazoomblog : Coronavirus in Veneto focolaio di Vicenza. Zaia: «Il paziente che ha contagiato il manager sembra sia deceduto». Ce… - zazoomblog : Coronavirus in Veneto focolaio di Vicenza. Zaia: «Il paziente che ha contagiato il manager sembra sia morto». Cena… - mummy53690440 : Focolaio di Vicenza. Zaia: «Il paziente che ha contagiato il manager sembra sia morto». Cena con 100 invitati: «Fat… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia manager

Fa paura il focolaio veneto importato dalla Serbia e generato da un imprenditore vicentino di ritorno dal paese balcanico. "Il paziente zero serbo che ha contagiato l'italiano sembra sia deceduto merc ...“C’è poco da fare: con qualcuno la soluzione non può che essere il Trattamento sanitario obbligatorio, il Tso. E bisogna inasprire le pene. Non sono un giurista, ma di fronte alla scelta deliberata di ...