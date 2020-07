Un tornado alza le polveri minerali: l'ex Ilva spaventa Taranto (Di sabato 4 luglio 2020) Emanuela Carucci Sui social la denuncia degli ambientalisti: "A nulla servono le coperture dei parchi minerali" Intere nubi di polvere si spostano ad alta velocità dall'impianto di Arcelor Mittal verso Taranto, la città che sorge a un tiro di schioppo dall'acciaieria più grande d'Europa. Sono le immagini del video pubblicato sulla pagina Facebook "Giustizia per Taranto" e che hanno fatto il giro del web, dalle bacheche degli ambientalisti a quelle dei cittadini che hanno voluto dimostrare come la fabbrica dell'acciaio continui a minare la salute. Una forte tromba d'aria, insieme a pioggia e grandine, si è abbattuta sul capoluogo pugliese, e a volare non c'erano solo le foglie, ma anche le polveri di ferro e carbone, le materie prime utilizzate nell'acciaieria. Come si vede dalle immagini le strade e le piazze del quartiere Tamburi (la zona ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : tornado alza Un tornado alza le polveri minerali: l'ex Ilva spaventa Taranto il Giornale METEO – Grosso TORNADO colpisce la Cina nord-orientale, Xilinhot. Stupore nella popolazione, nessun ferito

Situazione meteo tutto sommato stabile in Italia con dei temporali pomeridiani che nella giornata di ieri si sono mostrati più intensi in alcune zone montane del nord-est e lungo le zone appenniniche ...

METEO – TORNADO colpisce il distretto di Razdolnensky in Crimea: numerose le segnalazioni, il VIDEO

La situazione meteo in Italia è in via di miglioramento anche se il tempo resta molto instabile in queste ore nel basso Adriatico a causa degli ultimi effetti di una perturbazione che ha attraversato ...

Situazione meteo tutto sommato stabile in Italia con dei temporali pomeridiani che nella giornata di ieri si sono mostrati più intensi in alcune zone montane del nord-est e lungo le zone appenniniche ...La situazione meteo in Italia è in via di miglioramento anche se il tempo resta molto instabile in queste ore nel basso Adriatico a causa degli ultimi effetti di una perturbazione che ha attraversato ...