Serie A, Juventus-Torino 1-0 (LIVE) (Di sabato 4 luglio 2020) ROMA – Serie A, i risultati di sabato 4 luglio 2020. La trentesima giornata è aperta dal derby tra Juventus e Torino. Alle 18 in campo Sassuolo e Lecce, a chiudere questa ricca giornata di calcio il match tra Lazio e Milan. Serie A, i risultati di sabato 4 luglio Di seguito i risultati delle sfide di Serie A di sabato 4 luglio, valide per la trentesima giornata di campionato. (LA CLASSIFICA e INFO STREAMING) Juventus-Torino 1-0Sassuolo-Lecce (ore 19.30)Lazio-Milan (ore 21.45) Serie A, Juventus-Torino: risultato, tabellino e marcatori Juventus-Torino 1-0 Marcatori: 3′ Dybala Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Meité, Lukic, Ola Aina; Verdi, Belotti, Berenguer. All. ... Leggi su newsmondo

