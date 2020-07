Mira. Simone Meggiato uccide Andrea Baldan ex della sua attuale compagna (Di sabato 4 luglio 2020) Delitto a sfondo sentimentale ad Oriago di Mira. I Carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto Simone Meggiato (51 anni), per l’omicidio di Andrea Baldan, coetaneo ed ex marito della sua attuale compagna. L’arresto è avvenuto a Oriago di Mira, in via Piave, in corrispondenza dell’abitazione di Simone Meggiato. Nella notte il 112 è stato allertato dopo che erano stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. Arrivati subito sul posto, i militari hanno trovato a terra il corpo privo di vita di Andrea Baldan, colpito mortalmente da due proiettili. Meggiato avrebbe sparato al culmine di un acceso litigio che avrebbe avuto origine da ragioni sentimentali. Al momento dell’omicidio i due si trovavano all’aperto, per strada. L’omicida, raggiunto dalle pattuglie, non ha opposto resistenza all’arresto ed è stato ... Leggi su laprimapagina

