Lazio spenta travolta dal Milan: 0-3 (Di domenica 5 luglio 2020) Lazio spenta travolta dal Milan: 0-3 – Sì, proprio spenta la Lazio di questa sera. E è incappata in un Milan improvvisamente svegliatosi dopo un lungo letargo. Se la Lazio giocasse sempre così, oggi sarebbe in classifica al posto del Milan. E il Milan, se giocasse sempre come ha giocato oggi, sarebbe al posto della Lazio. Auguriamo al Milan di giocare così anche nel prossimo turno, quando incontrerà la Juventus, la Lazio ringrazierà. Tre gol sono però pesanti da digerire. Il primo, di Calanoglu (più tardi infortunatosi e sostituito da Paquetà) al 23’ del primo tempo, è un bel gol, uno di quelli di cui è specialista Luis Alberto, a cui invece oggi il miracolo non è riuscito. Gli mancava Immobile – che per la verità mancava a tutta la Lazio – cioè l’attaccante ... Leggi su romadailynews

BoneNico : Ora vinciamo con le grandi e perdiamo con le piccole... Bel Milan, Lazio opaca e spenta. #LazioMilan - tortipao : @CalcioDePalma @GermanSosaEspn @vitodepalma Don Vito, como anda. A mio avviso, la Lazio, già dalla partita preceden… - AstioCiarlatani : RT @CorSport: #Roma, i tifosi: “Squadra spenta, forse aveva ragione #Petrachi. Umiliati dalla #Lazio” ?? - romaforever_it : Roma, i tifosi: 'Squadra spenta, forse aveva ragione Petrachi. Umiliati dalla Lazio' - _enzenz : RT @CorSport: #Roma, i tifosi: “Squadra spenta, forse aveva ragione #Petrachi. Umiliati dalla #Lazio” ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio spenta Lazio spenta travolta dal Milan: 0-3 RomaDailyNews Juventus-Torino 4-1: il derby è bianconero

Settima vittoria consecutiva per la Juventus che strapazza il Torino nel derby e si porta momentaneamente a +7 sulla Lazio. Oartenza sprint dei bianconeri che in mezz’ora stendono i granata con Dybala ...

Il Milan rovina il sogno scudetto della Lazio

PIERO CHIMENTI - Finisce con un clamoroso 0-3 per il Milan il posticipo serale della 30° turno di A. La Lazio, priva del suo bomber Immobile, non graffia in avanti e deve dire addio alle ultime chance ...

