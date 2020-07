L’amore al tempo della Nakba (Di sabato 4 luglio 2020) «Lo considero il mio primo romanzo, ma non è fiction. È una storia vera, ho solo usato nomi di fantasia e sviluppato un po’ i personaggi. Una piccola storia d’amore tra due adolescenti. E le storie di persone comuni, seppur piccole, qui in Palestina raccontano anche la vicenda del nostro popolo». Suad Amiry parla del suo ultimo libro, “Storia di un abito inglese e di una mucca ebrea”, appena pubblicato in Italia da Mondadori. Siamo distanti pochi chilometri ma possiamo … Continua L'articolo L’amore al tempo della Nakba proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

