Gramellini: «Vorrei un Toro che lottasse con coraggio, agonismo e ferocia» (Di sabato 4 luglio 2020) Gramellini, ansia da derby: «Dybala mi fa venire la febbre, sembra Platini». Le dichiarazioni del noto giornalista, tifoso del Torino Massimo Gramellini, noto tifoso del Torino, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in avvicinamento al Derby della Mole. INCUBO DI SEMPRE – «Michel Platini. Dopo una sua doppietta in un derby, mi misi a letto con la febbre a 39. Non credo di essere ancora guarito del tutto». MODELLI DA UNA PARTE E DALL’ALTRA – «Tra i granata Claudio Sala, il nostro CS7, che seminava il panico tra i difensori della Juve con Claudio Gentile aggrappato ai suoi pantaloncini come una zavorra. Per la Juve, Marco Tardelli. Che giocatore formidabile. Grinta, carattere, tecnica, bravissimo a difendere e ad attaccare. Uno ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Gramellini Vorrei Ci mancava il calendario Maya | Massimo Gramellini Corriere della Sera Reinventare i libri e la cultura. Da appassionato a book reviewer e blogger, a colloquio con Marco Mandarano

Marco Mandarano è un book reviewer e un blogger. Si occupa di cultura e di libri, di lettura e autori. Un giovane professionista che non ha mai abbandonato la passione per la lettura fino a farne il s ...

Tragedia greca

Nessuno saprà mai come Mario Bressi, un mite borghese lombardo per il quale le cronache hanno rispolverato l’espressione «tutto casa e chiesa» che non sentivo pronunciare dai tempi di mia nonna, abbia ...

Marco Mandarano è un book reviewer e un blogger. Si occupa di cultura e di libri, di lettura e autori. Un giovane professionista che non ha mai abbandonato la passione per la lettura fino a farne il s ...Nessuno saprà mai come Mario Bressi, un mite borghese lombardo per il quale le cronache hanno rispolverato l’espressione «tutto casa e chiesa» che non sentivo pronunciare dai tempi di mia nonna, abbia ...