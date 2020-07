Domenica In torna in onda a luglio 2020 con la formula ‘Il meglio di’ (Di sabato 4 luglio 2020) Domenica In torna ad allietare i telespettatori di Rai Uno nel mese di luglio. A comunicarlo una nota stampa diffusa da Viale Mazzini. Mara Venier può dormire sonni tranquilli perché… no, non le toccherà fare gli straordinari. I vertici hanno scelto di confezionare quattro puntate con la formula ‘Il meglio di’, vale a dire estrapolando … L'articolo Domenica In torna in onda a luglio 2020 con la formula ‘Il meglio di’ proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Torna “Armonia sotto le stelle”, la rassegna promossa dall’istituto Goitre di Vallo

L’emergenza covid non ferma le attività dell’Istituto musicale Goitre di Vallo della Lucania, non soltanto quelle didattiche ma anche gli eventi. Torna, infatti, “Armonia sotto le stelle”, rassegna gi ...

L'emergenza covid non ferma le attività dell'Istituto musicale Goitre di Vallo della Lucania, non soltanto quelle didattiche ma anche gli eventi. Torna, infatti, "Armonia sotto le stelle", rassegna gi ...