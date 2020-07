Dagospia: “Stefano De Martino ha tradito Belen Rodriguez con Alessia Marcuzzi” (Di sabato 4 luglio 2020) La vicenda sentimentale legata a Belen Rodriguez e Stefano De Martino si arricchisce di altri elementi scottanti. Le indiscrezioni del settimanale Chi uscite un mese fa, e che davano la coppia di nuovo distante, sono state confermate direttamente la showgirl argentina. Dopo il lockdown lei è rimasta a Milano con Santiago, mentre De Martino è tornato a Napoli (ufficialmente per registrare le puntate di Made in Sud). I due si erano conosciuti ad Amici e l’amore era scoppiato subito. Per Belen, Stefano aveva lasciato la fidanzata Emma Marrone e da lì era arrivato il figlio Santiago e il matrimonio. Ma nel 2015, con un comunicato stampa rilasciato all’Ansa, la coppia annuncia la separazione. Stefano non ha mai confermato i numerosi flirt che gli sono stati attribuiti, mentre Belen ha vissuto una storia di due anni con Andrea Iannone, il pilota di Moto GP che ... Leggi su caffeinamagazine

