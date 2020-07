Centrodestra in piazza, Salvini: “Qui la squadra per il governo del futuro” (Di sabato 4 luglio 2020) Manifestazione del Centrodestra a Roma. Matteo Salvini, “Qui la squadra per il governo del futuro”. Meloni, ‘I decreti di Conte hanno nomi bellissimi ma uno se li scorda’. Il Centrodestra ritorna in piazza Roma, nella centralissima piazza del Popolo, da dove Matteo Salvini e Giorgia Meloni in primis rifilano stoccate al governo e invocano le elezioni anticipate. Di seguito il video della manifestazione del Centrodestra a Roma Centrodestra in piazza, Salvini: “Qui la squadra del governo del futuro” A margine della manifestazione il leader della Lega ha fatto sapere di fidarsi di Silvio Berlusconi. Il riferimento è alle dichiarazioni del Cavaliere su una nuova possibile maggioranza. Salvini insiste e afferma che proprio a piazza del popolo c’è la squadra del governo del futuro. Parlando dal palco Salvini parla ... Leggi su newsmondo

