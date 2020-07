Belen e De Martino, corre il gossip sulla Marcuzzi (Di sabato 4 luglio 2020) Continua la storia infinita tra Belen e Stefano De Martino. Infinita e finita per la seconda volta, almeno secondo le pagine dei rotocalchi e dei siti specializzati.Questa volta, secondo "Dagospia", la showgirl si sarebbe già impegnata in una nuova storia, all`ombra dei faraglioni di Capri con l'imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. In particolare, il sito ha scritto che la mamma di Santiago sarebbe partita per Capri proprio per festeggiare il compleanno del presunto nuovo fidanzato. Ma Belen non sarebbe stata la prima a "impegnarsi" in una nuova storia.Stefano De Martino, secondo il sito, avrebbe intrapreso una relazione clandestina con Alessia Marcuzzi in crisi con Paolo Calabresi Marconi, marito della conduttrice Mediaset, relazione smentita dallo stesso De Martino che in una storia su Instagram si è sfogato: "Ho appena attaccato con Alessia e Paolo (il ... Leggi su ilfogliettone

