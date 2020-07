I lavoratori: «Per cultura e spettacolo serve un nuovo modello» (Di venerdì 3 luglio 2020) «Siamo stanchi di essere un’anomalia, una lacuna dell’ordinamento, di essere tagliati fuori dal perimetro del lavoro tutelato. Vogliamo un tavolo interministeriale per avviare il progetto legislativo necessario a colmare l’enorme vuoto esistente». La voce di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo torna a farsi sentire dopo giornate intense. Nella capitale sono da poco passate le 11 di un giovedì mattina tropicale quando un grande striscione rosso viene srotolato davanti al ministero dello Sviluppo economico. Sopra c’è scritto: «Vogliamo tutto. Reddito e … Continua L'articolo I lavoratori: «Per cultura e spettacolo serve un nuovo modello» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

2' di lettura 03/07/2020 - “Il problema degli ingorghi sulla A14 sta andando avanti da troppo tempo, – afferma il Presidente di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, Renzo Leonori – qu ...

Arriva in autunno nuovo evento turistico: Art&Food

PORDENONE – Grazie a un bando regionale, che ha assegnato 15mila euro al progetto, proposto dal Comune di Pordenone, la città si arricchisce di un nuovo evento Art&Food festival organizzato in collabo ...

