Brie Larson: "Ho sbattuto fuori di casa un fidanzato per giocare a Super Mario Galaxy" (Di venerdì 3 luglio 2020) L'attrice Brie Larson ha raccontato di aver obbligato un suo fidanzato a stare fuori di casa per giocare a Super Mario Galaxy senza distrazioni. Brie Larson ha rivelato di aver obbligato a uscire di casa il suo primo fidanzato perché stava cercando di finire Super Mario Galaxy e non voleva essere disturbata. L'attrice premio Oscar ha condiviso l'aneddoto durante il suo primo video condiviso su YouTube in cui ha regalato qualche curiosità sul suo amore per i videogiochi. Nel filmato che ha pubblicato online nella giornata di ieri, Brie Larson ha svelato quando è iniziato il suo amore per i videogiochi: "Avevo la Nintendo originale ed era il primo Super Mario, un gioco della Sirenetta e la pallavolo". La sua passione ha però causato ... Leggi su movieplayer

