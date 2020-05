Scopriamo come funziona lo sviluppo su Xbox Series X - intervista (Di sabato 9 maggio 2020) Microsoft ha appena annunciato alcuni giochi di terze parti per Xbox Series X, e tra questi c'è Chorus, uno sparatutto a base di navi spaziali creato dallo studio tedesco FishLabs. I lavori su Chorus sono cominciati nel 2017 e ora siamo vicini all'uscita sulle console attualmente sul mercato, su quelle di nuova generazione e su PC e Stadia nei primi mesi del 2021. Stando a Microsoft, “Chorus è stato sviluppato per sfruttare il potente hardware di Xbox Series X”, ma cosa vuol dire esattamente? Prima di vedere l'episodio speciale di Inside Xbox nel quale Chorus è stato annunciato, abbiamo raggiunto Johannes Kuhlmann, head of core technology di FishLabs, per scoprire come funziona lo sviluppo di un gioco su Xbox Serie X, e cosa ne pensa delle dichiarazioni di Microsoft sulla sua prossima macchina da gioco. Eurogamer: Chorus dovrebbe sfruttare alcune delle ... Leggi su eurogamer Influenza |vitamine e minerali come barriera scopriamo i migliori

Da oggi in Sicilia è possibile per chiunque fare uno screening del sangue che permette di scoprire se si ha avuto o meno il Coronavirus. I test sierologici consentono, attraverso un semplice prelievo ...

Le favole come terapia: raccontare fiabe fa bene ai bambini ma anche ai genitori

Non tutti i bimbi sono fortunati come la piccola Selene, tre anni e mezzo, che ogni sera si ritrova catapultata sul palcoscenico della fantasia grazie a una mamma attrice di professione. «La sua fiaba ...

