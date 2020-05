Saldi estivi 2020, quest’anno iniziano il 1 agosto: data unica per tutta Italia scelta per l’emergenza coronavirus (Di sabato 9 maggio 2020) L’emergenza coronavirus stravolge anche il calendario dei Saldi. Per la prima volta quest’anno gli sconti estivi inizieranno in una data unica per tutta Italia, il 1 agosto. La decisione è stata presa dalla Conferenza delle Regioni presieduta da Stefano Bonaccini, il governatore dell’Emilia Romagna, che ha stabilito di posticipare l’inizio dei Saldi estivi (solitamente prendevano il via ai primi di luglio) su “sollecitazione degli assessori alle attività produttive” per “necessità derivanti dalla gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus e dalle conseguenti misure”. Il presidente Bonaccini ha poi scritto a tutti i presidenti delle Regioni e delle Province autonome invitandoli a “dare seguito alla suddetta decisione, per una omogenea applicazione della stessa su tutto il territorio ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - oltre 217.000 casi totali. Ipotesi saldi estivi dal 1° agosto. Speranza : “Nessuna fuga in avanti” – DIRETTA

Regioni: 'Posticipare i saldi estivi al primo agosto' Bonaccini scrive ai governatori: 'Dare seguito a quest… - I saldi estivi slittano di un mese. Cominceranno il 1 agosto. - Saldi estivi 2020, quest'anno iniziano il 1 agosto: data unica per tutta Italia scelta per l'emergenza coronavirus - Coronavirus, saldi estivi slittano all'1 agosto - .#Saldi estivi posticipati al 1° agosto. Via libera delle Regioni. Bonaccini: "Decisione sia omogenea su tutto il terri…