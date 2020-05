Paola Perego confessa “ho fatto atti di autolesionismo” (Di sabato 9 maggio 2020) Paola Perego, per lei un reale dramma che ha dovuto combattere Paola Perego è sempre stata una protagonista del mondo della TV, apparsa però come una donna forte ed energica e a volte anche un po’ superficiale. Se non altro non ha mai dimostrato di essere invece una persona sensibile, delicata, debole e tanto emotiva. Tanto che nella vita di tutti i giorni Paola è una vera e propria guerriera che combatte ormai da più di 50 anni contro il mostro chiamato ansia che le causa continui attacchi di panico. Così soltanto adesso ha scelto di raccontare parte della sua difficile vita e spiegare cosa voglia dire vivere ogni giorno con l’ansia che trasforma, modifica qualunque cosa. Negli anni ha imparato a conviverci, ma qualche anno fa il panico le ha fatto fare qualcosa che mai avrebbe potuto immaginare. Ha provato a fare atti di autolesionismo, ... Leggi su kontrokultura Paola Perego : “Ho provato in tutti i modi a rompermi il braccio sbattendolo contro il muro. Lì pensai di aver toccato il fondo”

