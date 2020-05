L'indice di contagio cala "Due settimane cruciali per abbattere il virus" (Di sabato 9 maggio 2020) Maria Sorbi L'Iss rileva un indicatore R0 fra lo 0,5 e lo 0,7 e smentisce le bufale sugli stranieri immuni Per una volta va detto: le percentuali dell'indice di contagio sono arrivate a livelli che solo un mese fa non osavamo nemmeno sognare. L'indice R0, che ci racconta di quante persone può infettare un malato di Covid, sono tra lo 0,5 e lo 0,7, a seconda delle zone. Pur non sviscerando il dato regione per regione, il presidente dell'Istituto superiore Silvio Brusaferro racconta di una carica virale che è finalmente diventata domabile. Per questo saranno fondamentali le prossime due settimane, per dare un'ulteriore colpo alla catena di contagi. L'ALGORITMO DEI CONTAGI Ora gli esperti tengono sotto controllo un altro indicatore: il valore Rt. Rappresenta il dato nel tempo, da quando sono entrate in vigore le misure di contenimento, ed aiuta a tratteggiare la ... Leggi su ilgiornale Indice di contagio regione per regione : solo una al di sotto dello 0.2

Milano, 9 maggio 2020 - Anche ieri metà dei nuovi contagi da coronavirus scoperti in Italia si registrava in Lombardia: 634 su 1.327 in tutto il Paese, nella regione che ieri è arrivata a 80.723 infet ...

CORONAVIRUS, Rolfi contro ambientalisti: paragone allevamenti-discariche è fuori dal mondo

“L’indice di pressione serviva per le discariche e lo abbiamo realizzato. Fare una misura simile per gli allevamenti non serve. Chi fa questi paragoni ha una visione ideologica punitiva nei confronti ...

