Coronavirus Bari, con il primo caldo la gente si riversa sul lungomare e Decaro manda i carabinieri (Di sabato 9 maggio 2020) Come era prevedibile, la fase due coincidendo con le belle giornate, ha portato la gente a uscire di casa, a passeggiare e a creare assembramenti. Le notizie dei contagi sono confortanti e i baresi cominciano ad avere meno paura. E così ieri a Bari sul lungomare c’è stata una scena sovrapponibile a quella dei Navigli a Milano. Ma Antonio Decaro, il sindaco non ha perso tempo, ha chiamato i carabinieri e ha fatto mandare la gente a casa. Poi ha fatto una diretta facebook dicendo così: «Il virus non se n’è andato, sta qui e ci difendiamo se manteniamo la distanze e ci mettiamo la mascherina. E poi ha aggiunto «Io ho dovuto mandare i carabinieri in alcune piazze della città a fare delle sanzioni, non possiamo stare tutti insieme, seduti sulle panchine, dobbiamo utilizzare la mascherina come fosse una ... Leggi su baritalianews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : assembramenti a Bari e il sindaco Decaro manda i Carabinieri

