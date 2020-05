Bonus baby sitter 2020: aumento importo, quanto spetta da maggio (Di sabato 9 maggio 2020) Bonus baby sitter 2020: aumento importo, quanto spetta da maggio Con il Decreto Rilancio, il provvedimento contenente nuove misure di sostegno economico per famiglie e imprese a seguito dell’emergenza coronavirus, arrivano anche delle novità per quanto riguarda il Bonus baby sitter.Segui Termometro Politico su Google News Bonus baby sitter: importo raddoppiato Secondo quanto riferiscono i cronisti che hanno potuto vedere l’ultima bozza, il lavoro di definizione del Decreto Rilancio sarebbe quasi terminato. Dunque, anche se ancora alcuni dettagli potrebbero essere cambiati in corsa, pare che l’importo del Bonus baby sitter sia destinato a essere raddoppiato. In pratica, l’incentivo per le famiglie crescerebbe dai 600 euro inizialmente previsti con il Decreto Cura Italia fino a 1.200 euro. Lo stesso Bonus, esclusivamente per gli appartenenti al ... Leggi su termometropolitico I bonus del decreto rilancio : ipotesi 1.200 euro per le baby sitter e fino a 500 euro per le vacanze

Decreto "rilancio" - le proposte dei ministeri : cassa estesa per 12 settimane - bonus baby sitter a 1.200 euro

