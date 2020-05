Una giornata per Peppino Impastato (Di sabato 9 maggio 2020) Il 9 maggio è, dal 1978, una ricorrenza nefasta per la democrazia del nostro Paese: è il giorno in cui Peppino Impastato fu fatto saltare in aria da una carica di tritolo per mano della mafia, da anni presa di mira dall’attività controcorrente del giovane militante di Democrazia Proletaria. I resti di Peppino furono sparsi dall’esplosione nel raggio di 300 metri; l’unico riconoscibile fu una gamba, brandelli di intestino pencolavano dai cavi dell’alta tensione; le traversine del binario su cui … Continua L'articolo Una giornata per Peppino Impastato proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto "Una Giornata nazionale in memoria di medici e infermieri vittime del coronavirus"

Tumore dell’ovaio - una giornata per la sensibilizzazione in tempo di Covid-19

Tra fine maggio e giugno altri 7 Huawei con EMUI 10 : una lista aggiornata (Di sabato 9 maggio 2020) Il 9 maggio è, dal 1978, una ricorrenza nefasta per la democrazia del nostro Paese: è il giorno in cuifu fatto saltare in aria da una carica di tritolo per mano della mafia, da anni presa di mira dall’attività controcorrente del giovane militante di Democrazia Proletaria. I resti difurono sparsi dall’esplosione nel raggio di 300 metri; l’unico riconoscibile fu una gamba, brandelli di intestino pencolavano dai cavi dell’alta tensione; le traversine del binario su cui … Continua L'articolo Unaperproviene da il manifesto.

FBaresi : È stata una giornata che mi ricorderò per sempre, ho visto e ricevuto messaggi di stima e affetto. Grazie a tutti d… - angelomangiante : Sabato 16 maggio riparte la #Bundesliga, si ricomincia alle ore 15.30 dalla 26esima giornata. Pronti. Giusto per r… - crocerossa : Oggi è la Giornata Mondiale della #CroceRossa e della #MezzalunaRossa, giorno in cui è nato Dunant. Ma quest'anno n… - ehiespinosa : RT @seituilsole: Tom Felton, io te lo dico, oggi è la giornata buona per uscirci una foto inedita con Rupert Grint - millyot1 : @Noiconsalvini Una notte in parlamento, un’ora in piazza, una giornata al papeete ... ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Una giornata Una giornata per Peppino Impastato | il manifesto Il Manifesto Una mamma imperfetta, la serie torna su RaiPlay in una nuova versione

Il racconto firmato Ivan Cotroneo è disponibile sulla piattaforma Rai da oggi, 8 maggio, in occasione della Festa della mamma. Incomplete o imperfette? Persone uniche. A sette anni dal debutto, Una ma ...

Fellini e la casetta sul porto – Giorgio Franchini

Se vi dico “La casina sul porto”, penserete a un dipinto impressionista, a una liaison sentimentale, o a una storia fiabesca, come infatti è, ma dai contorni purtroppo di una favola gotica. Non ci si ...

Il racconto firmato Ivan Cotroneo è disponibile sulla piattaforma Rai da oggi, 8 maggio, in occasione della Festa della mamma. Incomplete o imperfette? Persone uniche. A sette anni dal debutto, Una ma ...Se vi dico “La casina sul porto”, penserete a un dipinto impressionista, a una liaison sentimentale, o a una storia fiabesca, come infatti è, ma dai contorni purtroppo di una favola gotica. Non ci si ...