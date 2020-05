L’era digitale del canto gregoriano (Di sabato 9 maggio 2020) Fenomeno che si inoltra al di là della sfera meramente musicale, il canto gregoriano gode di una fruibilità che può prescindere dal possesso di strumenti analitici troppo spinti sul versante tecnico e filologico, lasciando spazio alla curiosità e alla fascinazione istintive. Secondo la definizione che ne dava Massimo Mila nella sua (tuttora) fondamentale Breve storia della musica, per canto gregoriano dobbiamo intendere «tutto il complesso della musica fiorita durante il Medioevo in seno alla Chiesa». Un repertorio familiare a pochi … Continua L'articolo L’era digitale del canto gregoriano proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 9 maggio 2020) Fenomeno che si inoltra al di là della sfera meramente musicale, ilgode di una fruibilità che può prescindere dal possesso di strumenti analitici troppo spinti sul versante tecnico e filologico, lasciando spazio alla curiosità e alla fascinazione istintive. Secondo la definizione che ne dava Massimo Mila nella sua (tuttora) fondamentale Breve storia della musica, perdobbiamo intendere «tutto il complesso della musica fiorita durante il Medioevo in seno alla Chiesa». Un repertorio familiare a pochi … Continua L'articolo L’eradelproviene da il manifesto.

yperdiving : RT @CesareSacchetti: A marzo 2019, l'UE parlava ufficialmente di pandemia. Avevano scelto di fare un vaccino per un virus che nemmeno c'era… - enrico_patrizio : Com'era quella di Bill Gates sui vaccini? E questi 1,5 Miliardi per lo sviluppo del digitale? Che se fosse per noi… - FIMI_IT : #BlogFIMI • Dopo l'emergenza virus si riparte dalla rivoluzione digitale! Lo #streaming apre nuovi scenari, dalla p… - soteros1 : RT @CesareSacchetti: A marzo 2019, l'UE parlava ufficialmente di pandemia. Avevano scelto di fare un vaccino per un virus che nemmeno c'era… - impresagreen : Data center: come ridurre consumi e inquinamento nell'era digitale: Negli anni l'efficienza dei data center è migli… -

Ultime Notizie dalla rete : L’era digitale Il ritorno di Bob Dylan con “Rough And Rowdy Ways” 9 colonne