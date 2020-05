Il sindaco di Catanzaro: "La folla ai Navigli? Rispettino le regole. Noi non siamo inferiori" (Di venerdì 8 maggio 2020) “Gli indisciplinati non eravamo noi. Non siamo degli essere inferiori”. Sergio Abramo, sindaco di Catanzaro, ha commentato le immagini che arrivano da Milano, dove una folla di persone ha riempito i Navigli, tanto da far arrabbiare il sindaco Beppe Sala, che ha promesso di chiuderli in caso si ripeta una cosa del genere.“Noi abbiamo dimostrato di essere corretti, e loro, dopo ciò che hanno purtroppo subito, farebbero meglio a rispettare le regole”, ha dichiarato all’Adnkronos. Il sindaco calabrese rivendica il buon operato dei suoi concittadini e dei calabresi in generale: “Noi ci siamo comportanti benissimo sia prima che ora, nella Fase 2″. C’è da dire che proprio Abramo era stato criticato per aver organizzato una piccola festa per celebrare l’inizio della Fase 2. All’Adnkronos, il sindaco ha ... Leggi su huffingtonpost Catanzaro - sindaco festeggia con torta fine lockdown : boom polemiche

Catanzaro - il sindaco festeggia in strada l’inizio della fase 2 con torta e spumante : polemiche per l’iniziativa

Catanzaro - l'appello del sindaco Sergio Abramo per Pasqua : “Si resta a casa" (Di venerdì 8 maggio 2020) “Gli indisciplinati non eravamo noi. Nondegli essere inferiori”. Sergio Abramo,di, ha commentato le immagini che arrivano da Milano, dove unadi persone ha riempito i, tanto da far arrabbiare ilBeppe Sala, che ha promesso di chiuderli in caso si ripeta una cosa del genere.“Noi abbiamo dimostrato di essere corretti, e loro, dopo ciò che hanno purtroppo subito, farebbero meglio a rispettare le”, ha dichiarato all’Adnkronos. Ilcalabrese rivendica il buon operato dei suoi concittadini e dei calabresi in generale: “Noi cicomportanti benissimo sia prima che ora, nella Fase 2″. C’è da dire che proprio Abramo era stato criticato per aver organizzato una piccola festa per celebrare l’inizio della Fase 2. All’Adnkronos, ilha ...

AndreaScanzi : Mitico davvero il sindaco di Catanzaro, che festeggia (?) l’inizio della fase 2 con un bell’assembramento. Ottima i… - livelifeVale : RT @Adnkronos: Sindaco #Catanzaro: 'Folla #Navigli? Rispettino le regole, al Sud non siamo inferiori' - CarloAl87550029 : RT @Adnkronos: Sindaco #Catanzaro: 'Folla #Navigli? Rispettino le regole, al Sud non siamo inferiori' - raffaellamucci1 : RT @HuffPostItalia: Il sindaco di Catanzaro: 'La folla ai Navigli? Rispettino le regole. Noi non siamo inferiori' - ercazzaronero : RT @Adnkronos: Sindaco #Catanzaro: 'Folla #Navigli? Rispettino le regole, al Sud non siamo inferiori' -