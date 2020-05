Ecco perché tutti oggi credono che Katy Perry abbia collaborato con Taylor Swift in

Leggi su bitchyf

(Di venerdì 8 maggio 2020) Ieriha annunciato l’arrivo di Daisies il “primo singolo del nuovo album”. Il brano è stato descritto dal manager della cantante come “la canzone pop più forte del 2020” e se gli indizi disono veri, potrebbe aver ragione. Ma andiamo con ordine.Dopo l’annuncio del singolo, il profilo Twitter di American Idol (talent che vedefra i giudici) ha pubblicato questo post: “Non vediamo l’ora di ascoltarlo tipo 1989 volte di seguito“. We can’t wait to play this like 1,989 times in a row. #DAISIES #KP5 #IdolOnSunday https://t.co/nbE65PcWq3 — American Idol (@AmericanIdol) May 7, 2020 Un numero non a caso, dato che 1989 è l’anno di nascita dinonché il titolo di un suo album di enorme successo. Ma non è finita qua: il secondo indizio riguarda ancora ...