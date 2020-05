Coronavirus | le scene sui Navigli ci richiamano alla responsabilità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 maggio 2020) Diciamoci la verità: ci mettiamo la mascherina per non essere contagiati, non perché temiamo di contagiare. Quando incontriamo qualcuno per strada siamo noi che abbiamo paura di essere infettati, non il contrario. Noi siamo quelli sani, gli altri sono la minaccia. E’ l’egoismo dell’istinto di sopravvivenza. Ecco centinaia di persone che camminano per idi Milano. Spesso senza mascherina. Cosa fanno di grave? Parlano, si baciano, bevono una birra o uno spritz. E’ la vita più forte della malattia. Ma proprio la vita insegna anche altro: non si uccide soltanto con una pistola. A volte un gesto minimo, senza intenzione, ha conseguenze enormi: guidi la tua auto telefonando e senza pensarci, senza volerlo, tranci la vita di una persona. Urti una persona su un sentiero di montagna e le esistenze di entrambi sono devastate per sempre. ...