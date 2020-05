Ansia, depressione e disagio Il Covid come le Torri Gemelle (Di venerdì 8 maggio 2020) Maria Sorbi Primi effetti della quarantena. E gli psichiatri si aspettano almeno 300mila persone in più da curare L'onda lunga della quarantena di massa e dell'Ansia da contagio sta per ricadere dritta dritta sul sistema sanitario. Rischiando di mandare in crisi i servizi mentali. Secondo le previsioni della Sociètà italiana degli psichiatri, 300mila persone in più faranno richiesta di cura. E per garantire assistenza a tutti servirà arruolare almeno 800 nuovi psichiatri e assicurare una rete capillare di telemedicina per non lasciare solo nessuno. «Avremo un terzo dei pazienti in più rispetto ai 900mila già in carico - spiegano i presidenti Sip, Massimo di Giannantonio ed Enrico Zanalda - Sono in aumento quelli che soffrono di Ansia post-traumatica per i lutti, le perdite, il danno economico e l'incertezza per il futuro. ... Leggi su ilgiornale LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : 63% italiani con insonnia - ansia e depressione

Coronavirus - l’Ordine degli psicologi : “Il 63% degli italiani soffre di stress da pandemia. I sintomi? Insonnia - ansia e depressione”

Coronavirus - l'ordine degli psicologi lancia l'allarme : "63% italiani con insonnia - ansia e depressione" (Di venerdì 8 maggio 2020) Maria Sorbi Primi effetti della quarantena. E gli psichiatri si aspettano almeno 300mila persone in più da curare L'onda lunga della quarantena di massa e dell'da contagio sta per ricadere dritta dritta sul sistema sanitario. Rischiando di mandare in crisi i servizi mentali. Secondo le previsioni della Sociètà italiana degli psichiatri, 300mila persone in più faranno richiesta di cura. E per garantire assistenza a tutti servirà arruolare almeno 800 nuovi psichiatri e assicurare una rete capillare di telemedicina per non lasciare solo nessuno. «Avremo un terzo dei pazienti in più rispetto ai 900mila già in carico - spiegano i presidenti Sip, Massimo di Giannantonio ed Enrico Zanalda - Sono in aumento quelli che soffrono dipost-traumatica per i lutti, le perdite, il danno economico e l'incertezza per il futuro. ...

icsicsxx : RT @giudiiiiiiiii: A me la depressione l’ansia e l’insonnia la da il governo non il coronavirus - garosi_andrea : @Adrian_in_it @CasaPrand sono cose pazzesche solo a pensarle. il servizio dopo, per compensare, parlava dell'emerge… - fantasmanto : Vivi mai momenti d'ansia e depressione? — sì - Soo_sadlyx : (?..00:00..?) Fà che domani l'interrogazione di chimica andrà bene (..anche sé sò sicurissima al 100% che andrà al… - ladydd69 : RT @giudiiiiiiiii: A me la depressione l’ansia e l’insonnia la da il governo non il coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Ansia depressione Effetto Covid, lo psichiatra: “Ansia, depressione, problemi del sonno e suicidi in aumento” IVG.it Coronavirus: Oms, allarme salute mentale, cresce il disagio

L'emergenza Covid sta provocando la crescita di segnalazioni di ansia e paura, disturbi del sonno e depressione anche gravi. Lo spiega in un editoriale che sarà pubblicato su World Psichiatry, anticip ...

E’ morto il grande fotografo Bob Krieger. Re assoluto dei ritratti

Bob Krieger, celebre fotografo di moda e artista contemporaneo, divorato dalla depressione e in ansia per la pandemia mondiale, è morto improvvisamente. Gettando nello sconforto parenti e amici che er ...

L'emergenza Covid sta provocando la crescita di segnalazioni di ansia e paura, disturbi del sonno e depressione anche gravi. Lo spiega in un editoriale che sarà pubblicato su World Psichiatry, anticip ...Bob Krieger, celebre fotografo di moda e artista contemporaneo, divorato dalla depressione e in ansia per la pandemia mondiale, è morto improvvisamente. Gettando nello sconforto parenti e amici che er ...