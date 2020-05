I punti vendita indagati dall’Antitrust per l’aumento dei prezzi di cibo e detergenti durante la crisi (Di giovedì 7 maggio 2020) L’Antitrust ha deciso che è il momento di vederci chiaro rispetto all’aumento che c’è stato sui beni alimentari e i detergenti in alcuni supermercati durante il lockdown. Avviata la pre-istruttoria con richiesta di informazioni a 3.800 punti vendita della Grande Distribuzione, come annunciato in una nota. Sotto esame ci sono i prezzi non solo dei generi di alimentari di prima necessità e dei detergenti, ma anche quelli di disinfettanti e guanti. LEGGI ANCHE >>> Il prezzo dei generi alimentari è cresciuto dell’1% nel mese di marzo Qualcuno ha speculato sull’emergenza? L’indagine in atto mira proprio a capire se ci sono punti vendita e organizzazioni nella Grande Distribuzione che hanno approfittato slealmente del momento di crisi frutto della pandemia. L’Autorità ha domandato chiarimenti per ... Leggi su giornalettismo Mascherine a 50 centesimi - punti vendita e a cosa servono davvero

Roma, 7 mag. (askanews) – L’Antitrust avvia un’indagine preistruttoria sui rincari dei beni alimentari e dei detergenti durante l’emergenza coronavirus. L’authority ha inviato richieste di informazion ...

(ANSA) – ROMA, 07 MAG – L’Antitrust ha avviato un’indagine preistruttoria inviando richieste di informazioni a numerosi operatori della grande distribuzione per acquisire dati sull’andamento dei prezz ...

