Fase 2 | il Governo accelera su alcune riaperture dal 18 maggio

crippa5stelle : Parlare di nuove maggioranze o di governi di emergenza e unità nazionale, in questa fase delicata e mirare a indebo… - SkyTG24 : Coronavirus: governo valuta riaperture negozi, bar, ristoranti, parrucchieri dal 18 maggio - fattoquotidiano : Sondaggi – Lega giù, Zaia stacca Salvini. Il 48% approva il piano fase 2, fiducia governo al 58. Ma il 50% è preocc… - Silvano05230100 : RT @carlakak: Secondo gli ultimi sondaggi il popolo pare finalmente aver capito che Salvini è un cazzaro; dalle Europee 2019 ha perso 4 mil… - StartMagNews : RT @ariele0916: Perché il governo scarica sui cittadini tutta la responsabilità della fase 2? -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Governo

Il Messaggero

Bonus per l’acquisto di una bici o di un monopattino, il governo nella bufera per un’emergenza sanitaria ed economica senza precedenti incentiva i cittadini a comprare due ruote senza motore per muove ...Il ruolo del Trasporto Pubblico Locale per la ripartenza della Sicilia al centro dell’intervento del presidente di Asstra Sicilia durante la seduta della Commissione Trasporti dell’Ars “Apprezziamo e ...