Emily Ratajkowski | la confessione | “La mia immagine sexy non mi rappresenta | la uso per

(Di giovedì 7 maggio 2020): laLa modella e attrice di Gone Girlha discusso in un’intervista sulla rivista GQ della sua famosa celebre, svelando di utilizzarla e considerarla come una merce per guadagnare e “fare soldi” più che unazione di se stessa. La 28enne americana apparirà sulla copertina del numero di giugno di GQ, incentrato sulla cultura del ventunesimo secolo prima, dopo e durante la pandemia di Coronavirus, con sei figure iconiche che appariranno su cinque copertine separate. Lei è una dei protagonisti di questa serie. Oltre a discutere della sua, dei suoi eroi e di Demi Moore,nel numero di giugno ha anche posato per immagini straordinarie scattate dal marito Sebastian Bear-McClard., nel corso dell’intervista, dice ai lettori di sbagliarsi su di lei e sul senso ...

pics_emily : Emily Ratajkowski Attends Unicef Summer Gala in Porto Cervo 08/10/2018 - ChampAnne : RT @Chaos_OfTrouble: La cosa buona è che tutta imbracata così, sa dottoressa, potrebbe pure essere emily ratajkowski, ha detto un paziente… - Danny_boy__92 : RT @Chaos_OfTrouble: La cosa buona è che tutta imbracata così, sa dottoressa, potrebbe pure essere emily ratajkowski, ha detto un paziente… - ambrata_s : RT @Chaos_OfTrouble: La cosa buona è che tutta imbracata così, sa dottoressa, potrebbe pure essere emily ratajkowski, ha detto un paziente… - sciroccoxyz : RT @Chaos_OfTrouble: La cosa buona è che tutta imbracata così, sa dottoressa, potrebbe pure essere emily ratajkowski, ha detto un paziente… -

Ultime Notizie dalla rete : Emily Ratajkowski

La modella e attrice di Gone Girl Emily Ratajkowski ha discusso in un’intervista sulla rivista GQ della sua famosa celebre sexy, svelando di utilizzarla e considerarla come una merce per guadagnare e ...Emily Ratajkowski non ha voluto aspettare la riapertura dei parrucchieri e ci ha dato un taglio. La supermodella statunitense si è rivelata abile con le forbici Difendere la propria immagine per Emil ...