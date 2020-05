Coronavirus, oltre 3mila guariti e 274 morti: in Lombardia il 50% dei casi (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – Continua il calo dei nuovi contagi dal Coronavirus in Italia con la sola eccezione della Lombardia dove si registra oltre il 50% dei casi e quasi la metà delle morti odierne. È quanto emerge dai dati forniti dalla Protezione Civile in merito all’emergenza Covid-19. In dettaglio, sono 1.401 i nuovi casi registrati nel Paese: di questi 720 in Lombardia. In aumento anche i casi nelle Marche e in Valle d’Aosta, le uniche regioni che non fanno segnare un calo degli attualmente positivi, rispettivamente con 11 e 3 malati in più rispetto al giorno prima. In Lombardia i positivi sono aumentati di 262 in 24 ore, mentre in tutte le altre Regioni del Nord si conferma il trend in calo degli ultimi tre giorni. Dato allarmante in Lombardia anche per quanto riguarda le vittime: sul totale di 274 morti odierni, la Regione registra 134 deceduti nelle ... Leggi su quifinanza LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : 1.444 casi in Italia - 274 morti nel totale. Oltre 500 vittime in Gran Bretagna

