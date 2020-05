Cara Delevingne e Ashley Benson si sono lasciate: “Non hanno retto la quarantena insieme” (Di giovedì 7 maggio 2020) Cara Delevingne e Ashley Benson si sono lasciate. A dare la notizia della fine della loro love story sono diversi amici della coppia e fonti a loro vicine al settimanale People, secondo cui la modella 27enne e l’attrice 30enne non avrebbero retto la convivenza prolungata dovuta alla quarantena necessaria per contrastare l’emergenza coronavirus. In effetti basta dare uno sguardo ai loro profili Instagram per accorgersi che dall’inizio di aprile – periodo a cui si fa risalire la rottura tra loro – hanno effettivamente smesso di pubblicare scatti insieme sui social. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dalle dirette interessate ma le fonti hanno riferito a People che Cara avrebbe cominciato a trascorrere la quarantena con altri amici tra cui Margaret Qualley e sua sorella Rainey Qualley, nonché Kaia Gerber: “Cara e Ashley hanno sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano Cara Delevingne e Ashley Benson - è addio (dopo due anni d’amore)

