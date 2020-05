Borrelli in commissione affari: siamo pronti a richiudere tutto (Di giovedì 7 maggio 2020) La fine del lockdown potrebbe essere solo temporanea se i dati sulla diffusione del coronavirus dovessero peggiorare nelle prossime settimane. L'ha confermato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli rispondendo in commissione affari Costituzionali alla Camera a chi gli chiedeva quali potessero essere gli sviluppi della Fase 2. "C'è in corso un attento monitoraggio. Ed è previsto un inasprimento delle misure di contenimento in caso di fenomeni che dovessero rimarcare la ripartenza del virus". Borrelli ha aggiunto che "con i giusti comportamenti, tutti ci auguriamo che vengano limitate al massimo e annullate" e che "sui vari scenari per le riaperture predisposti dal dossier so che il ministero della Salute ha lavorato insieme al comitato tecnico scientifico sulle ipotesi che hanno permesso di fare valutazioni e di adottare misure per il potenziamento delle ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 7 maggio 2020) La fine del lockdown potrebbe essere solo temporanea se i dati sulla diffusione del coronavirus dovessero peggiorare nelle prossime settimane. L'ha confermato il capo della Protezione Civile Angelorispondendo inCostituzionali alla Camera a chi gli chiedeva quali potessero essere gli sviluppi della Fase 2. "C'è in corso un attento monitoraggio. Ed è previsto un inasprimento delle misure di contenimento in caso di fenomeni che dovessero rimarcare la ripartenza del virus".ha aggiunto che "con i giusti comportamenti, tutti ci auguriamo che vengano limitate al massimo e annullate" e che "sui vari scenari per le riaperture predisposti dal dossier so che il ministero della Salute ha lavorato insieme al comitato tecnico scientifico sulle ipotesi che hanno permesso di fare valutazioni e di adottare misure per il potenziamento delle ...

La più grande paura di questa fase 2, è che, con l'allentamento delle misure restrittive, il Coronavirus possa ripresentarsi in maniera prepotente. Angelo Borelli, capo della Protezione Civile, ha spi ...

