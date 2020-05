Trump | Peggio di Pearl Harbour e 11 settembre E va in fabbrica senza mascherina

(Di mercoledì 6 maggio 2020) La pandemia di coronavirus «ère diHarbor. Ère del World Trade Center. E non sarebbe mai dovuta accadere». Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald, parlando con la stampa nello Studio Ovale. Il presidente ha quindi spiegato il motivo per cui ha rivisto la decisi

Usa, Trump: "Questa crisi è peggio di Pearl Harbor" "Non possiamo mantenere il nostro Paese chiuso per i prossimi cinque anni", ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la visita ...La pandemia di coronavirus «è peggiore di Pearl Harbor. È peggiore del World Trade Center. E non sarebbe mai dovuta accadere». Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con l ...