Sondaggio Ixè | Pd a due punti dalla Lega Zaia ‘insidia’ Salvini e Conte

Il Sondaggio Ixe del 5 maggio 2020: il trend della Lega si conferma in calo. Crescono M5s e FdI. ROMA – Il Sondaggio Ixe del 5 maggio 2020 conferma una crisi della Lega che ormai dura da diverse settimane. Il partito di Matteo Salvini, secondo la rivelazione dell'istituto di statistica, ha perso quasi un punto percentuale assestandosi a 24,9% (-0,7%) con il Pd che si avvicina. I democratici in questa settimana non hanno registrato nessun incremento e decremento rimanendo stabili al 22,9%. Tra gli altri partiti bisogna registrare un balzo importante di Fratelli d'Italia (+1,8%) che ora insidia il terzo posto del MoVimento 5 Stelle. I grillini hanno avuto una piccola crescita (+0,4%) arrivando al 16,8% con tre punti di vantaggio sul partito di Giorgia Meloni. La posizione di sostenere il Governo non premia Forza Italia (7,2%) che registra un -0,6%.

