Shevchenko: «Milan nel cuore. Kakà e Crespo pazzeschi» (Di mercoledì 6 maggio 2020) L’ex attaccante Shevchenko ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera: «Il Milan è la squadra migliore in cui ho giocato» Andriy Shevchenko è intervenuto in una diretta Instagram con Christian Vieri per parlare della sua carriera da calciatore. CHELSEA – «Non mi guardo indietro. È stata un’esperienza difficile, ma non può andare sempre tutto bene». Milan – «È stata la squadra migliore della mia carriera, è nel mio cuore. La mia fortuna è stata quella di giocare con grandi compagni e con veri attaccanti». FINALE DI ISTANBUL – «A distanza di anni non riesco ancora a guardare la parata di Dudek sul mio tiro. Butto via il telefono quando la vedo. Dobbiamo vivere la vita, alzarci e andare avanti. Non esistono campioni che non hanno avuto ... Leggi su calcionews24 Lazio-Milan finisce 1-1 - ma succede l’impensabile. I marcatori? Salas e Shevchenko…

Milan - Shevchenko : «Che fatica all’inizio - Zaccheroni importante per me» – VIDEO (Di mercoledì 6 maggio 2020) L’ex attaccanteha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera: «Ilè la squadra migliore in cui ho giocato» Andriyè intervenuto in una diretta Instagram con Christian Vieri per parlare della sua carriera da calciatore. CHELSEA – «Non mi guardo indietro. È stata un’esperienza difficile, ma non può andare sempre tutto bene».– «È stata la squadra migliore della mia carriera, è nel mio. La mia fortuna è stata quella di giocare con grandi compagni e con veri attaccanti». FINALE DI ISTANBUL – «A distanza di anni non riesco ancora a guardare la parata di Dudek sul mio tiro. Butto via il telefono quando la vedo. Dobbiamo vivere la vita, alzarci e andare avanti. Non esistono campioni che non hanno avuto ...

sportli26181512 : Shevchenko: 'Istanbul? Ancora non riesco a guardare la parata di Dudek': Intervenuto in diretta su Instagram con Bo… - Koke782 : @IlRossoNero77 @ZZiliani Me la ricordo, da Interista. La settimana prima a Bologna fecero un furto con scasso vince… - cmdotcom : #Shevchenko: 'Il #Milan la squadra della mia vita. #Istanbul? Quando vedo la parata di #Dudek butto il telefono’… - PianetaMilan : L'intervista completa ad @jksheva7 ????? #Shevchenko #Milan #SempreMilan #ChampionsLeague - MicheleVesch : RT @Nicol35807036: (5 maggio parte 2) ??? 5 maggio 2002 Milan-Lecce 3-0 (Kaladze, Ambrosini, Shevchenko) Mentre a Roma l'Inter piange a S.… -